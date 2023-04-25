Медведев предпочел «тихий раздел» Украины

Медведев на марафоне «Знание» заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО

Лучше, чтобы произошел «тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами, чем началась мировая война или Украина вступила в НАТО. Об этом в ходе марафона «Знание» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Трансляция марафона ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Зампред Совбеза считает, что Польша, Венгрия и Румыния долгое время мечтают забрать себе западные регионы Украины. Так, руководители Польши обсуждают с Киевом создание конфедерации, заметил Медведев, подчеркнув, что претендующие на Украину страны хотят реализовать свои замыслы как можно скорее, пока Россия и Запад не достигли принципиальных договоренностей.

Российский политик уверен, что многие украинцы не хотят возвращаться в Польшу, так как помнят, как с ними обращались там. Сейчас отношение к украинским беженцам в Польше не лучше, считает Медведев.

По его словам, сегодня западные страны не смогут диктовать человечеству свою волю, как они это делали полвека назад. Политик также предрек закат западной экономической модели развития, увидев риск раздела Европы.

Ранее представитель Службы внешней разведки России Владимир Матвеев заявил, что страны Запада почти списали киевский режим со счетов и перешли к практическому разделу Украины.