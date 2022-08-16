В СВР заявили о практическом разделе Украины

В СВР заявили, что Запад перешел к практическому разделу Украины

Западные страны почти списали Киевский режим со счетов и перешли к практическому разделу Украины. Об этом заявил представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев, передает РИА Новости.

По его словам, Запад обеспокоен не судьбой Украины. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и в настоящее время занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части земель страны, добавил Матвеев.

Ранее в пресс-службе СВР заявили, что власти Украины уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше. По информации ведомства, поступающие данные свидетельствуют о постепенной реализации Варшавой своих далекоидущих планов в отношении Киева.

В июле Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Новый закон позволит им легально находиться на территории страны на протяжении 18 месяцев и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.