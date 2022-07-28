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Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для поляков

Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши

Фото: Офис Президент Украины

Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Новый закон позволит полякам легально находиться на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.

Так, граждане Польши получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и некоторые социальные выплаты по украинскому законодательству.

Закон внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест «символическим приглашением».

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Алевтина Запольская
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