Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для поляков

Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши

Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Новый закон позволит полякам легально находиться на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.

Так, граждане Польши получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и некоторые социальные выплаты по украинскому законодательству.

Закон внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест «символическим приглашением».