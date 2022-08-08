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В СВР заявили о продолжающей «освоение» Украины Польше

СВР сообщила, что Польша продолжает «освоение» Украины

Фото: Shutterstock

Власти Украины уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, поступающая информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далекоидущих планов в отношении Киева. «Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — говорится в сообщении СВР.

Как сообщили в спецслужбе, Польша хочет установить контроль над самыми перспективными отраслями экономики Украины, в первую очередь над сельским хозяйством. Кроме того, Варшава инвестирует в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Евросоюз и на другие рынки, уточнили в СВР.

Планам Польши помогают принятые на Украине законы, которые допускают продажу промышленных предприятий со скидкой в 50 процентов, заключили в спецслужбе.

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Сергей Истомин
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