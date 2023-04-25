Российский дилер получил право ремонтировать автомобили Mercedes

Дилер «Автодом» заявил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Российский дилер «Автодом» завершил финальный этап сделки по выкупу активов уходящей с рынка Mercedes-Benz, говорится в сообщении пресс-службы компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Под контроль фирмы перешли официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц Рус», завод в подмосковном Есипово, ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» (выдает автокредиты для клиентов официальных дилерских центров), а также лизинговые компании ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Кроме того, «Автодом» получил право ремонтировать автомобили немецкого концерна, проводить их техобслуживание, гарантийную и постгарантийную поддержку. По словам гендиректора «Автодом» Андрея Ольховского, в ближайшее время компания сможет назвать технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства.

Mercedes заявил об уходе с российского рынка 26 октября 2022 года. Расходы, связанные с «корректировкой деловой промышленной активности», обошлись производителю в 709 миллионов евро. Часть потерь компенсировали доходы от продажи бизнеса. Президентское разрешение на продажу активов компания получила в феврале 2023-го.

ГК «Автодом» специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что «Автодом» сможет привлечь для работы на подмосковном заводе другие компании в качестве производственных партнеров, в поисках компании помогут профильные ведомства.