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Mercedes-Benz посчитал траты на уход из России

Mercedes-Benz потратил на уход из России 750 миллионов долларов

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Компания Mercedes-Benz сообщила, что потратила на операции, связанные с уходом из России, 709 миллионов евро (около 750 миллионов долларов). Соответствующие подсчеты приводятся в релизе, посвященном результатам за первый квартал.

Речь идет о «расходах, связанных с корректировкой деловой промышленной активности» в стране. Притом отмечается, что эти и другие потери были компенсированы доходом от продажи части бизнеса на сумму в 918 миллионов евро. Прибыль компании до вычета процентов и налогов составила 5,2 миллиарда, показав рост более чем в 10 процентов.

В компании напомнили, что приостановили экспорт автомобилей и запчастей в Россию, а также остановили производство в стране после начала военной операции на Украине. «Компания находится в контакте с поставщиками, связанными с Украиной, чтобы защитить цепочки поставок», — добавляется в публикации.

О приостановке производства автомобилей на территории России и поставки авто в страну объявлялось 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления».

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Платон Щукин
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