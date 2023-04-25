Мужчина пытался пронести гранату на станцию московского метро
Мужчина пытался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.
Устройство обнаружили у него при досмотре багажа. Сотрудники метрополитена высветили гранату в специальном приборе.
Сейчас станцию «Лермонтовский проспект» закрыли на вход и выход, к месту вызвали кинологов.
Источник телеканала «360» в экстренных службах столицы также подтвердил обнаружение гранаты. По его данным, территория была оцеплена, для пассажиров угроз нет.
Тогда как собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, предположил, что речь идет о муляже взрывного устройства. Эту же версию выдвинул и Telegram-канал Mash. Предположительно, пассажир хотел пронести на станцию «Лермонтовский проспект» страйкбольную гранату.
В Telegram-канале «Дептранс оперативно» подчеркивалось, что на станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции был временно закрыт для входа северный вестибюль.
«Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией "Косино" Некрасовской линии», — говорилось в сообщении.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
9 апреля сообщалось, что движение поездов частично приостанавливали на синей ветке московского метро.