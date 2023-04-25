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11:57, 25 апреля 2023Россия

Мужчина пытался пронести гранату на станцию московского метро

Baza: мужчина пытался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» в метро Москвы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мужчина пытался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Устройство обнаружили у него при досмотре багажа. Сотрудники метрополитена высветили гранату в специальном приборе.

Сейчас станцию «Лермонтовский проспект» закрыли на вход и выход, к месту вызвали кинологов.

Источник телеканала «360» в экстренных службах столицы также подтвердил обнаружение гранаты. По его данным, территория была оцеплена, для пассажиров угроз нет.

Тогда как собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, предположил, что речь идет о муляже взрывного устройства. Эту же версию выдвинул и Telegram-канал Mash. Предположительно, пассажир хотел пронести на станцию «Лермонтовский проспект» страйкбольную гранату.

В Telegram-канале «Дептранс оперативно» подчеркивалось, что на станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции был временно закрыт для входа северный вестибюль.

«Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией "Косино" Некрасовской линии», — говорилось в сообщении.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

9 апреля сообщалось, что движение поездов частично приостанавливали на синей ветке московского метро.

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Анна Щербакова
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