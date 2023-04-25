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16:44, 25 апреля 2023Силовые структуры

Бывший замглавы российского города арестован по делу с ущербом в миллион рублей

Суд арестовал экс-замглавы администрации Мытищ по делу о мошенничестве на 1 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего замглавы администрации Мытищ по уголовному делу о мошенничестве, которое причинило ущерб бюджету в размере одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Чиновнику предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Фигурант дела — Евгений Глинкин, он курировал в администрации вопросы информационной политики, уточняет РИА Новости.

По данным следствия, с мая по июль 2020 года замглавы администрации с использованием подконтрольной фирмы заключил договоры на строительно-монтажные работы, за которые бюджет заплатил один миллион рублей. Однако работы не были выполнены.

21 апреля Следственный комитет России задержал начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве, в результате которого похищено 900 тысяч рублей из «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций». Задержанный ранее занимал должность директора учебного заведения.

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Любовь Ширижик
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