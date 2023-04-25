В Белоруссии оценили сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: ряд стран не хотят перехода мира к многополярности

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, оценивая сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности, заявил, что их усилия и желание не смогут этому помешать, сообщает РИА Новости.

«Так или иначе, хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться», — заявил дипломат.

По его словам, все прекрасно понимают, что данный процесс начался и его уже нельзя остановить. Рыбаков предположил, что противники этой системы начал применять достаточно ожесточенные методы в попытках замедлить те изменения, которые уже происходят на сегодняшний день.

Ранее член Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что доктрина страны не предусматривает полного разрыва отношений с Западом. По заявлению Косачева, вместо прекращения отношений Россия стремится выстроить многополярный мир.