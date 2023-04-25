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01:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии оценили сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: ряд стран не хотят перехода мира к многополярности

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, оценивая сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности, заявил, что их усилия и желание не смогут этому помешать, сообщает РИА Новости.

«Так или иначе, хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться», — заявил дипломат.

По его словам, все прекрасно понимают, что данный процесс начался и его уже нельзя остановить. Рыбаков предположил, что противники этой системы начал применять достаточно ожесточенные методы в попытках замедлить те изменения, которые уже происходят на сегодняшний день.

Ранее член Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что доктрина страны не предусматривает полного разрыва отношений с Западом. По заявлению Косачева, вместо прекращения отношений Россия стремится выстроить многополярный мир.

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Марина Совина
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