Столичная прокуратура взяла на контроль возведение ЖК на юго-востоке Москвы

Столичная прокуратура взяла на контроль возведение ЖК «Баланс» на юго-востоке Москвы

Заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова и Дмитрий Романов, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, в порядке контроля посетили объект долевого строительства — жилой комплекс «Баланс» на Окской улице на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, жилой комплекс возводился с привлечением денежных средств граждан. «Первоначально срок передачи жилья дольщикам в соответствии с договорами долевого участия в строительстве установлен на 1 квартал 2021 года, но был просрочен застройщиком АО "Баланс-Спецзастройщик" более чем на полтора года».

Эта ситуация вызвала серию протестов и обращений дольщиков, в том числе и в правоохранительные органы. После вмешательства прокуратуры на объекте было увеличено количество работников, строительство и производство отделочных работ активизированы, ход строительства объекта и соблюдение прав граждан — участников долевого строительства были поставлены на контроль прокуратуры.

Согласно достигнутой договоренности, передача ключей дольщикам будет завершена до конца мая текущего года, уточнила Людмила Нефедова. Ситуация с передачей гражданам квартир в ЖК «Баланс» остается на контроле прокуратуры Москвы до полного исполнения застройщиком принятых на себя обязательств.

Ранее в Новосибирске по подозрению в мошенничестве со средствами участников долевого строительства был задержан депутат городского совета Алексей Джулай.