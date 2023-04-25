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12:13, 25 апреля 2023Россия

Россиянка попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери

Mash Batash: жительница Башкирии попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Жительница башкирского села Янтышево попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По информации авторов поста, после смерти сестры полтора года назад у 52-летней россиянки начались проблемы с психикой, что проявлялось в страхе преследования и других бредовых состояниях. Как-то утром она подошла к дочери с ножом и начала медленно резать ей шею. Крики девочки услышал ее отец и, подбежав, успел оттолкнуть супругу, которая начала наносить ранения уже себе.

Как пишет канал, в результате ребенка госпитализировали. На мать пострадавшей девочки завели уголовное о покушении на убийство. Сейчас женщина находится в психиатрической лечебнице.

Ранее в Калуге 34-летняя местная жительница попыталась убить свою трехмесячную дочь. В ноябре 2022 года женщина поругалась по телефону со своим любовником, после чего ударила девочку об угол стены, вынесла в подъезд и положила на пол. Через некоторое время россиянка забрала младенца, внесла в квартиру и начала душить.

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Константин Лысяков
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