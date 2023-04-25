На Украине введут налог на газировку

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о налоге на газировку

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о введении налога на газированные напитки. Сообщение об этом появилось на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что минеральные и газированные напитки с добавлением сахара, других подсластителей и ароматизаторов будут облагаться налогом в размере 0,1 евро (8,98 рубля).

Председатель профильного комитета подчеркнул, что инициатива согласована командой президента страны Владимира Зеленского. «Главная цель закона — уменьшить количество украинцев, которые регулярно употребляют сладкие газированные напитки», — написал в Telegram депутат парламента Михаил Радуцкий.

Ранее Верховная Рада Украины запретила использование салютов и фейерверков на территории страны. Запрет распространяется на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Также запрещается проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.