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17:11, 25 апреля 2023Бывший СССР

На Украине введут налог на газировку

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о налоге на газировку

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о введении налога на газированные напитки. Сообщение об этом появилось на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что минеральные и газированные напитки с добавлением сахара, других подсластителей и ароматизаторов будут облагаться налогом в размере 0,1 евро (8,98 рубля).

Председатель профильного комитета подчеркнул, что инициатива согласована командой президента страны Владимира Зеленского. «Главная цель закона — уменьшить количество украинцев, которые регулярно употребляют сладкие газированные напитки», — написал в Telegram депутат парламента Михаил Радуцкий.

Ранее Верховная Рада Украины запретила использование салютов и фейерверков на территории страны. Запрет распространяется на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Также запрещается проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.

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Алевтина Запольская
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