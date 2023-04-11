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15:11, 11 апреля 2023Бывший СССР

На Украине запретили салюты и фейерверки

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий использование салютов и фейерверков

Фото: Elisha Terada / Unsplash

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий использование салютов и фейерверков на территории страны. Об этом в Telegram сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Запрет распространяется на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Также запрещается проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, уточняет «РБК-Украина».

В законопроекте есть исключение в виде фейерверков, имеющих низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, который не превышает 60 децибел.

Ранее в Верховную Раду поступило предложение запретить фото- и видеосъемку кладбищ и мест массовых захоронений погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку такие изображения могут дать «ценную разведывательную информацию».

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Алевтина Запольская
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