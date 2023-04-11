На Украине захотели запретить съемку на кладбищах

«КП»: украинские депутаты предложили запретить съемку на кладбищах из-за негативного фона

На Украине захотели запретить фото- и видеосъемку кладбищ и мест массовых захоронений погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

Соответствующий законопроект уже поступил в Верховную раду. В случае его принятия информация о масштабе убитых военных станет гостайной — поясняется, что подобные иллюстрации могут дать России «ценную разведывательную информацию», а также поспособствуют распространению негативного информационного фона среди украинцев.

Полковник в отставке, бывший представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин подтвердил эту информацию. В своем Telegram-канале он отметил, что решение на законодательном уровне не поможет скрыть всю правду о потерях личного состава ВСУ.

Накануне боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал, что военнослужащие ВСУ в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он отметил, что на кременском направлении спецоперации тела погибших украинцев остаются на поле боя. «К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», — сказал военнослужащий.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ готовят могилы под Артемовском (украинское название — Бахмут ) для погибших украинских солдат. Он уточнил, что захоронения решили сделать в селе Миньковка, находящемся северо-западнее населенного пункта.