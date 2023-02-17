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09:34, 17 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о подготовке Украиной могил для погибших солдат под Артемовском

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ готовят могилы под Артемовском для погибших украинских солдат

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Миньковке северо-западнее Артемовска (украинское название Бахмут) замечена работа украинской инженерной техники, роющей параллельные траншеи в лесном массиве, сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Исходя из расположения и конфигурации, можно сделать заключение, что идет подготовка нового места для захоронения украинских военнослужащих, трупы которых периодически свозят в данный район с зоны активных боевых действий», — написал Марочко.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. По ее словам, гражданские мешают работать Вооруженными силам Украины (ВСУ), которым приходится учитывать безопасность мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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