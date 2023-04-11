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03:29, 11 апреля 2023Бывший СССР

Боец «Ахмата» рассказал о брошенных на поле боя телах украинских военных

РИА: украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Об этом рассказал боец отряда спецназа «Ахмат». Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что на кременском направлении СВО тела погибших украинцев остаются на поле боя, тогда как бойцы ВСУ забирают убитых наемников. «К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», — сказал военнослужащий.

Ранее боец «Ахмата» рассказал, что украинские диверсанты пытаются прощупать оборону российских сил на кременском направлении в Донбассе для последующего контрнаступления. Однако все их попытки заканчиваются провалом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова ликвидировал крупную группу бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка.

Ранее стало известно, что Киев формирует первую линию обороны на кременском направлении в Донбассе, бросая туда солдат территориальной обороны. Об обстановке рассказал российский военный с позывным Зенит.

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Екатерина Подвигина
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