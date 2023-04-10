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23:18, 10 апреля 2023Бывший СССР

Боец «Ахмата» рассказал об украинских диверсантах на кременском направлении

Боец «Ахмата» рассказал о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону на кременском участке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские диверсанты пытаются прощупать оборону российских сил на кременском направлении в Донбассе для последующего контрнаступления. Об этом РИА Новости рассказал боец отряда спецназа «Ахмат».

По словам собеседника агентства, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ время от времени прощупывают оборону, однако им это не удается, так как они оказываются «откинуты» российскими военнослужащими. «Пятнадцать-двадцать минут идет бой, на этом все», — отметил боец «Ахмата».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова ликвидировал крупную группу бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка.

Ранее стало известно, что Киев формирует первую линию обороны на кременском направлении в Донбассе, бросая туда солдат территориальной обороны. Об обстановке рассказал российский военный с позывным Зенит.

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Екатерина Подвигина
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