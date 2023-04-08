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22:07, 8 апреля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об обстановке на кременском направлении в Донбассе

Российский военный Зенит: Киев бросает солдат теробороны на линию фронта под Кременной

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Киев формирует первую линию обороны на кременском направлении в Донбассе, бросая туда солдат территориальной обороны. Об обстановке рассказал российский военный с позывным Зенит, сообщает РИА Новости.

Как заявил боец, на первой линии обороны у украинских военных стоит территориальная оборона, «то есть войска ВСУ (Вооруженных сил Украины — Примечание «Ленты.ру».) они берегут».

Также на этом участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, однако основную часть составляют именно солдаты теробороны, уточнил российский военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова ликвидировал крупную группу бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка.

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Марина Совина
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