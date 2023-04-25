Белый дом прокомментировал вступление Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома: решение о приеме Украины в НАТО должен принимать сам альянс

Решение о присоединении новых членов к НАТО, в том числе и Украины, должна принимать сама организация. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала позицию главы США Джо Байдена, решившего выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, по вступлению Украины в альянс до окончания его первого срока. «Мы поддерживаем политику открытых дверей, и это решение должно приниматься союзниками по НАТО и странами, которые стремятся присоединиться к НАТО», — заявила политик.

Она также добавила, что на сегодняшний день приоритетом для Вашингтона является оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины. «Будущее Украины — в семье альянса», — подчеркнул он.