На Украине призвали НАТО установить сроки вступления страны в альянс

В МИД Украины призвали НАТО установить сроки вступления страны в альянс до конца года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить график вступления Украины в альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле, или до конца 2023 года. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«НАТО должна принять политическое решение выдвинуть график вступления Украины либо на Вильнюсском саммите, либо к концу 2023 года. (...) Достижение конечной цели членства Украины в альянсе будет зависеть от ситуации в области безопасности», — пишет он. Кулеба заявил, что отсутствует необходимость в плане действий по членству с определенными этапами, которые страна должна пройти до вступления.

По словам министра, Финляндия и Швеция показали, что такие программы не нужны, а Украина более чем квалифицирована для присоединения к НАТО. Как утверждает Кулеба, пришло время предложить ясность вместо повторения слов о политике открытых дверей. Он подчеркнул, что НАТО не должна предъявлять республике дополнительные требования, которые задержали бы ее вступление.