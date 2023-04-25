Россиянам назвали плюсы отсутствия секса

Гинеколог Филатова: период воздержания может стать шансом исследовать свою сексуальность

Отказ от интимной близости имеет свои преимущества, рассказала россиянам врач акушер-гинеколог Мария Филатова. Плюсы отсутствия секса она назвала в беседе с изданием «Спорт-экспресс».

По ее словам, период воздержания может стать шансом исследовать свою сексуальность. «Пережить период отсутствия сексуальных отношений — отличный способ потратить некоторое время на то, чтобы понять, что вам нравится в мастурбации. Если вы решите снова вести половую жизнь, вы можете поделиться этой информацией с партнером, чтобы сделать секс еще более приятным», — сказала она.

Также она добавила, что в период воздержания можно не беспокоиться о незапланированной беременности и инфекциях, передающихся половым путем. Помимо этого, по словам Филатовой, снижается риск инфицирования мочевыводящих путей.

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