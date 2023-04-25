Сексолог назвал нормальный размер члена

Сексолог Андреев назвал член длиной 12 сантиметров нормальным

Какой размер члена можно считать нормальным, а при какой длине этот орган можно считать микропенисом, в беседе с изданием 76.ru рассказал сексолог Юрий Андреев.

На вопрос о нормальном размере он указал, что средний размер полового члена в состоянии эрекции составляет от 12 до 16 сантиметров. «Член меньше 10 сантиметров считается малым пенисом, а менее четырех сантиметров — микропенисом. Но нужно учитывать еще различные параметры: рост человека, вес, физиологию», — объяснил Андреев.

При этом, напомнил сексолог, удовлетворить партнершу можно и без члена больших размеров. «Можно использовать различные позы, которые подойдут в такой ситуации. Применение секс-игрушек, мануальная, оральная стимуляция возможны при условии приемлемости этого в паре», — рассказал он.

Ранее датские ученые подтвердили, что мужчины часто лгут о физических характеристиках своего тела и особенно сильно переоценивают размеры половых членов. Исследование показало, что мужчины, рассказывая о размерах собственного члена, преувеличивают их примерно на три сантиметра.