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20:32, 12 апреля 2023Забота о себе

Мужчины переоценили длину своих половых органов на 21 процент

Frontiers in Psychology: ученые подтвердили, что мужчины часто лгут о размере пениса

Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

Датские ученые подтвердили, что мужчины часто лгут о физических характеристиках своего тела и особенно сильно переоценивают размеры половых членов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование, проводившееся посредством онлайн-опроса, показало, что мужчины, рассказывая о собственном росте, прибавляют себе примерно два сантиметра. Размеры своих половых органов респонденты переоценили гораздо сильнее. Усредненная длина их пенисов, согласно результатам опроса, составила 18,02 сантиметра, что на 21 процент или 3,14 сантиметра больше, чем в среднем по стране.

Мужчины склонны преувеличивать и собственную физическую форму. На вопрос, насколько они спортивны по шкале от одного до десяти, большинство респондентов ответили «более пяти баллов», что несколько выше их действительного уровня. При этом, как отметили ученые, свой вес опрошенные сообщали точно.

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По мнению исследователей, участники опроса не завышали свой вес, но слегка преувеличили рост, чтобы представить себя более подтянутыми и физически выносливыми.

Ранее врач-дерматолог назвала мужчинам несколько способов увеличить размер полового члена, а также о возможных рисках этих процедур. По ее словам, в этом помогут ботокс и инъекции собственного жира.

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Наталья Обрядина
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