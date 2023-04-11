Названы способы увеличить размер полового члена

Дерматолог Чунг: увеличить размер пениса помогут ботокс и инъекции собственного жира

Американский врач-дерматолог Джесси Чунг назвала мужчинам несколько способов, которые помогут увеличить размер полового члена, а также о возможных рисках этих процедур. Ее рекомендации приводит издание Men’s Health.

Специалистка заявила, что сделать пенис больше можно при помощи инъекций ботокса. Ботулотоксин расслабляет гладкую мускулатуру кровеносных сосудов полового члена, из-за чего они расширяются и лучше наполняются кровью в состоянии покоя. В результате в неэрегированном состоянии пенис выглядит длиннее и толще, а в эрегированном — становится тверже. По словам Чунг, это относительно безопасная методика, для достижения видимых результатов достаточно двух уколов. В качестве побочного эффекта она назвала легкие кровоподтеки и припухлость, которые быстро проходят.

Еще один метод увеличить размер пениса — инъекции собственного жира, продолжила Чунг. Жир — отличный наполнитель естественного происхождения. Он позволяет не только изменить толщину и длину полового органа, но и восстановить эректильную дисфункцию за счет усиления чувствительности и кровообращения. Врач предупредила, что эту процедуру должен проводить только квалифицированный специалист, хорошо знающий анатомию. В противном случае велик риск осложнений в виде инфекций, синяков, отеков, неровной формы члена, закупорки крупных кровеносных сосудов и некроза тканей.

Также, по словам Чунг, увеличению пениса способствует электромагнитная терапия, активизирующая мышцы тазового дна мужчины.

По сути, это упражнения Кегеля для пениса или заднего прохода. Процедура может помочь при преждевременной эякуляции, улучшить силу и продолжительность эрекции за счет притока крови к половому члену Джесси Чунг врач-дерматолог

Ранее американец с пересаженным пенисом рассказал о жизни через семь лет после операции. По его словам, донорский орган хоть и отличается от оригинала, все же ощущается как его собственный и полностью функционирует.