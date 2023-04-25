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10:16, 25 апреля 2023Россия

Медведев оценил перспективу ядерной войны

Зампред Совбеза Медведев допустил начало ядерной войны и заявил о возможности избежать ее
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Перспектива ядерной войны есть и растет. Так возможность конфликта с применением этого типа вооружения оценил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что современный мир болен, и мировая война возможна, однако ее еще можно избежать.

«Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов (...) Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам», — заявил он.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, блок НАТО не менял своей позиции в отношении ядерной войны и не повышал уровень тревоги.

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Марк Леонов
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