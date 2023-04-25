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18:40, 25 апреля 2023Россия

Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу Путина

Евгений Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение президента Путина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Его слова приводит англоязычный портал defenceWeb.

«Я скажу вам, что слухи о моем знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи», — подчеркнул предприниматель.

Пригожин объяснил, что Путин теоретически мог посещать его рестораны, еще когда занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информацию о трехсторонней встрече до этого опубликовали западные СМИ.

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Никита Абрамов
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