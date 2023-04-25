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20:48, 25 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин купил на обочине краснокнижного осетра и пошел под суд

В Хабаровском крае будут судить 50-летнего мужчину за покупку краснокнижного осетра

Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, купившего амурского осетра, занесенного в Красную книгу России. Об этом «Ленте.ру.» сообщили в Пресс-служба УМВД России по региону.

По данным следствия, фигурант ехал в Комсомольск-на-Амуре и, увидев, что на обочине дороги продают рыбу, решил остановиться. Мужчина купил два цельных экземпляра и восемь фрагментов осетра. Однако позже автомобиль россиянина остановили и изъяли у него все деликатесы.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации») УК РФ.

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Екатерина Власова
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