Похожий на ПЗРК «Стрела» предмет нашли у петербургской трассы

Похожий на ПЗРК «Стрела» предмет нашли у трассы в Тосненском районе Петербурга

Похожий на переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Стрела» предмет нашли у трассы в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Фонтанка».

Странный предмет был обнаружен около 15:00 нарядов ГИБДД в Тосненском районе.

Предположительно, речь идет об учебном оружии, уточняет издание. На место выехали представители правоохранительных органов.

«Стрела» — советский ПЗРК, принятый на вооружение ВС СССР в 1968 году. Тема получила развитие в виде создания семейств ПЗРК «Стрела» и «Игла», а в 2014 году был создан переносной комплекс «Верба».

5 апреля на северо-востоке Москвы неподалеку от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты.