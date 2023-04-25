Белорусские власти придержали средства россиян

«Ведомости»: Белоруссия второй месяц не выплачивает россиянам средства по еврооблигациям

Российские инвесторы второй месяц не могут получить свои выплаты по белорусским еврооблигациям, которые официально были погашены еще 28 февраля. Несмотря на многочисленные жалобы, в Минске отказываются отвечать на вопрос, когда конкретно переведут деньги. Об этом со ссылкой на письмо инициативной группы в адрес министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова пишут «Ведомости».

В начале марта объем средств россиян, зависших в республике, оценивался в 500 миллионов долларов. Это больше половины выпуска на 800 миллионов долларов, к которому был прибавлен купон на 27,5 миллионов долларов. В те же сроки белорусский Минфин заявил о выплате дохода по трем выпускам на 57,2 миллиона рублей, которые также не дошли до инвесторов.

Как говорится в письме, по телефону горячей линии ведомства не могут дать информации по поводу того, сколько еще будут удерживать средства. Представители Минфина утверждают, что процесс согласования выплат в правительстве продолжается.

Авторы обращения просят Селиверстова либо оказать содействие в этом вопросе, либо дать какой-то план и сроки по погашению инструмента, поскольку инвесторы терпят значительные убытки.

При этом Банке России, который знает о проблеме, напоминают, что порядок выплат, установленный в Белоруссии, подразумевает идентификацию держателей в белорусских финансовых организациях. В ЦБ утверждают, что проводят консультации с Минфином Белоруссии, но какое-то решение может принять только белорусское ведомство.

Замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кайко с представителем совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) пообещал, что после разрешения совета министров республики средства смогут зачислять напрямую в российские банки.

О намерении исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях Минск заявил в июне прошлого года. Позднее республика решила таким же образом отдавать международные кредиты.