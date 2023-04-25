Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:20, 25 апреля 2023Экономика

Белорусские власти придержали средства россиян

«Ведомости»: Белоруссия второй месяц не выплачивает россиянам средства по еврооблигациям

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские инвесторы второй месяц не могут получить свои выплаты по белорусским еврооблигациям, которые официально были погашены еще 28 февраля. Несмотря на многочисленные жалобы, в Минске отказываются отвечать на вопрос, когда конкретно переведут деньги. Об этом со ссылкой на письмо инициативной группы в адрес министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова пишут «Ведомости».

В начале марта объем средств россиян, зависших в республике, оценивался в 500 миллионов долларов. Это больше половины выпуска на 800 миллионов долларов, к которому был прибавлен купон на 27,5 миллионов долларов. В те же сроки белорусский Минфин заявил о выплате дохода по трем выпускам на 57,2 миллиона рублей, которые также не дошли до инвесторов.

Как говорится в письме, по телефону горячей линии ведомства не могут дать информации по поводу того, сколько еще будут удерживать средства. Представители Минфина утверждают, что процесс согласования выплат в правительстве продолжается.

Авторы обращения просят Селиверстова либо оказать содействие в этом вопросе, либо дать какой-то план и сроки по погашению инструмента, поскольку инвесторы терпят значительные убытки.

При этом Банке России, который знает о проблеме, напоминают, что порядок выплат, установленный в Белоруссии, подразумевает идентификацию держателей в белорусских финансовых организациях. В ЦБ утверждают, что проводят консультации с Минфином Белоруссии, но какое-то решение может принять только белорусское ведомство.

Материалы по теме:
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кайко с представителем совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) пообещал, что после разрешения совета министров республики средства смогут зачислять напрямую в российские банки.

О намерении исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях Минск заявил в июне прошлого года. Позднее республика решила таким же образом отдавать международные кредиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
Психолог перечислила главные принципы здоровых отношений
Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет
В ЛНР заявили о готовности украинских военных к контрнаступлению
В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов
Последствия крушения вертолета санавиации под Волгоградом показали на видео
Двоих ранее судимых россиян осудят за убийство инкассатора в 2011 году
Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой
Белорусские власти придержали средства россиян
В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.