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12:53, 22 ноября 2022Экономика

Белоруссия решила отдавать долги американской корпорации в рублях

Белоруссия решила платить по кредиту американской Товарно-кредитной корпорации в рублях
Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь. Фото: Sergei Grits / AP

Правительство и Нацбанк Белоруссии выпустили совместное постановление, устанавливающее формат выплаты кредита, который ранее был получен от американской Товарно-кредитной корпорации. Документ опубликован на национальном правовом портале.

Отдавать этот долг власти республики решили в белорусских рублях. Выплаты в нацвалюте по подобным займам уже ведутся в адрес Европейского банка реконструкции и развития, Северного инвестиционного банка и Международного банка реконструкции и развития.

Сам режим выплат в валюте, отличающейся от валюты кредита, власти Белоруссии ранее объясняли недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов.

О намерении платить по внешнему долгу в нацвалюте страна заявила в июне. После этого международное рейтинговое агентство Moody's объявило о дефолте республики по еврооблигациям Belarus-2027.

Ранее на такую форму расчета по еврооблигациям перешли российские власти. Указ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу, 22 июня 2022 года подписал президент страны Владимир Путин.

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Платон Щукин
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