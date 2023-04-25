Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 25 апреля 2023Россия

Пожар вспыхнул на втором за сутки деревообрабатывающем российском предприятии

Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом
СюжетПожар в Екатеринбурге

Архивное фото: РИА Новости

Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Об это сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о крупно пожаре в Приморском крае — там загорелась лесопилка на площади в 12 тысяч «квадратов». За несколько часов площадь возгорания выросла почти в 10 раз

Одновременно с этим в Забайкальском крае из-за пала сухой травы загорелось село. Там огнем охвачены более двух тысяч квадратных метров. Пожар уже локализован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Гособвинение попросило восемь лет колонии для бывшей невестки Назарбаева
В России возобновили мониторинг цен на авиабилеты по стране
В Совбезе сообщили о готовящейся против России биологической войне
Обвиняемого в убийстве «Небесной сотни» экс-командира «Беркута» взяли под стражу
В России сообщили об отсутствии планов покидать страну у итальянских компаний
Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации
В Совфеде отреагировали на выдвижение Байдена на второй срок
Россиянам назвали вредную для кожи еду
Слон затоптал идущего на танцы мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.