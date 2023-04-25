Пожар вспыхнул на втором за сутки деревообрабатывающем российском предприятии
Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под ЕкатеринбургомСюжетПожар в Екатеринбурге
Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Об это сообщает ТАСС.
По сообщению агентства, пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно о крупно пожаре в Приморском крае — там загорелась лесопилка на площади в 12 тысяч «квадратов». За несколько часов площадь возгорания выросла почти в 10 раз
Одновременно с этим в Забайкальском крае из-за пала сухой травы загорелось село. Там огнем охвачены более двух тысяч квадратных метров. Пожар уже локализован.