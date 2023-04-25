Пожар вспыхнул на втором за сутки деревообрабатывающем российском предприятии

Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом

Второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Об это сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о крупно пожаре в Приморском крае — там загорелась лесопилка на площади в 12 тысяч «квадратов». За несколько часов площадь возгорания выросла почти в 10 раз

Одновременно с этим в Забайкальском крае из-за пала сухой травы загорелось село. Там огнем охвачены более двух тысяч квадратных метров. Пожар уже локализован.