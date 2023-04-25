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10:32, 25 апреля 2023Россия

Пожар вспыхнул на российском предприятии и охватил 12 тысяч квадратных метров

Деревообрабатывающее предприятие в Приморье загорелось на площади в 12 тысяч «квадратов»
СюжетПожар в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Деревообрабатывающее предприятие в Лесозаводске Приморского края загорелось на площади в 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что для ликвидации возгорания привлечены два пожарных поезда. Сколько человек участвуют в тушении, не сообщается.

По данным МЧС, за несколько часов площадь возгорания выросла с полутора тысяч «квадратов» почти в 10 раз. Из цеха были экстренно эвакуированы 20 человек.

Другой крупный пожар произошел в центре Москвы в феврале этого года. Тогда загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Число погибших при пожаре достигло семи человек.

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Марк Леонов
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