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15:33, 25 апреля 2023Россия

Армия России уничтожила более 120 солдат ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 120 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили свыше 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможно благодаря огневому поражению районов сосредоточения сил противника на территории Запорожской области и Донецкой народной республики, уточнили в министерстве.

Помимо живой силы, российские войска уничтожили на указанных направлениях бронеавтомобиль ВСУ, а также буксируемые гаубицы Д-20, «Мста-Б» и САУ «Акация».

Кроме того, на купянском направлении армия России пресекла деятельность четырех украинских разведывательно-диверсионных групп. В зону действия диверсантов входила территория Харьковской области и Луганской народной республики.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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Алан Босиков
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