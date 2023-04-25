Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении

Минобороны заявило о пресечении действий четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Российским войска удалось пресечь действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 25 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что диверсанты ВСУ действовали в районах населенных пунктов Орлянское и Крахмальное Харьковской области, а также около Новоселовского и Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап. Кроме того, в районе населенного пункта ТЕРНОВАЯ Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее российские войска пресекли действия двух ДРГ в ЛНР и Харьковской области. Помимо этого, на купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Фиголевка и Двуречная в Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка в ЛНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.