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05:21, 25 апреля 2023Россия

Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления ПВО украинских сил

Командир вертолета Ми-35: ВС РФ используют против ПВО Украины тактику «огибания» рельефа

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Экипажи вертолетов Ми-35 российской армии используют тактику максимального «огибания» рельефа, чтобы минимизировать попадание под систему противовоздушной обороны (ПВО) украинских сил. Об этом рассказал командир вертолета с позывным «Кабан», пишет РИА Новости.

Он уточнил, что на действия летчиков Вооруженных сил (ВС) РФ влияют различные факторы. «В зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах», — передает Минобороны слова летчика.

Российский военный назвал технику «огибания» надежной. «Самое сложное — это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то», — раскрыл он. «Кабан» добавил, что машина рассчитана на меньшие возможности, но никогда не подводила.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, находящиеся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю территорию страны.

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Марина Совина
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