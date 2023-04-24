Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 24 апреля 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на слабость средств ПВО

Спикер ВСУ Игнат: средства ПВО не могут защитить всю территорию Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю территорию страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Эспрессо ТВ».

«Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей», — пожаловался спикер ВСУ.

Он также добавил, что вооружение, которое применяют Вооруженные силы (ВС) России, «как ни крути, все новейшее». Украинское производство, по его словам, постепенно наращивает обороты, чтобы минимизировать слабость обороны и приспособиться в реалиям военных действий.

Ранее российский эксперт Юрий Кнутов рассказал о наличии на Украине пяти зон ПВО. Эта многоэшелонированная система, по словам эксперта, «не столь эффективная, как наша», но снижает вероятность точного попадания российских ракет по территории западной Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях
Украина отложила атаку на территорию России по указанию США
Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Запад признал ответственность Киева за убийство Дугиной
В Подмосковье подтвердили данные о рухнувшем беспилотнике
Виктория Боня показала лицо после первой пластики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.