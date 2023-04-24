На Украине пожаловались на слабость средств ПВО

Спикер ВСУ Игнат: средства ПВО не могут защитить всю территорию Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю территорию страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Эспрессо ТВ».

«Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей», — пожаловался спикер ВСУ.

Он также добавил, что вооружение, которое применяют Вооруженные силы (ВС) России, «как ни крути, все новейшее». Украинское производство, по его словам, постепенно наращивает обороты, чтобы минимизировать слабость обороны и приспособиться в реалиям военных действий.

Ранее российский эксперт Юрий Кнутов рассказал о наличии на Украине пяти зон ПВО. Эта многоэшелонированная система, по словам эксперта, «не столь эффективная, как наша», но снижает вероятность точного попадания российских ракет по территории западной Украины.