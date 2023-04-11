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20:04, 11 апреля 2023Наука и техника

В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины

Эксперт Кнутов: не все российские ракеты долетят до Западной Украины из-за пяти зон ПВО

Фото: Christian Charisius / CHA / JOH / GM / Reuters

Не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей, поскольку они должны преодолеть, условно, пять зон противовоздушной обороны (ПВО) киевских властей. Об этом «Свободной Прессе» (СП) рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, соответствующие зоны оснащены, в частности, переносными зенитными ракетными комплексами и зенитными установками Gepard, NASAMS и IRIS-T.

«Есть многоэшелонированная система ПВО, может, она не столь эффективная, как наша, но она существует, работает. Если применять эти крылатые ракеты (например, «Калибры» — прим. «Ленты.ру»), то вероятность, что они пролетят через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, не такая большая», — уверен эксперт.

По его оценке, для уничтожения мостов эффективнее использовать диверсионно-разведывательные группы, а не ракеты с лазерным наведением, которым «пройти несколько сот километров незамеченными практически невозможно».

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Между тем Кнутов отметил, что насыщенность ПВО восточной части Украины на порядок ниже, чем западной.

В декабре военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что уничтожение мостов является самой трудной задачей для Вооруженных сил России на Украине.

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Иван Потапов
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