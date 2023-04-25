Эколог назвал способ увеличения популяции рыбы в реках

Эколог Коробов предложил оборудовать рыбные рынки для увеличения популяции рыбы в реках

Эколог Юрий Коробов предложил оборудовать рыбные рынки для того, чтобы увеличить популяцию рыбы и предупредить заморы. Этот и другие способы эксперт назвал в интервью с KP.RU.

Коробов убежден, что вместо карательных мер, применяемых в отношении рыбаков, необходимо оказать им поддержку и создать организованные места для стационарной и системной торговли. По его мнению, наличие хороших прилавков, ледогенераторов, мест краткосрочного хранения и разделки рыбы «поможет предотвратить излишнее затоваривание, перепотребление и перевылов рыбы, а также повлияет на проблему естественного отлова и поможет предотвратить заморы». Для этого Коробов предложил начать с выделения стационарных мест для строительства рыбных рынков на трассах, которые проходят возле крупных рек, где в настоящий момент ведется продажа рыбы.

Кроме того, эколог сообщил, что участвует в создании фонда, целью которого служит восстановление экосистемы реки Волги. Он рассчитывает, что при поддержке правительства в результате проведения просветительских и практических мероприятий, направленных на увеличение популяции и сохранение водоема, получится прийти к тому, что Волга придет к состоянию, «достойному ее величия», и ее удастся сохранить «сильной» для потомков.

В 2022 году стало известно о том, что норвежцы нашли способ восстановить популяцию рыб с помощью динамита. В городе Фаванге взорвали плотину на реке Тромса для того, чтобы освободить миграционные пути для рыбы.