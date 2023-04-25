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11:55, 25 апреля 2023Россия

В Петербурге водитель сбил четырехлетнего мальчика и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель сбил бежавшего четырехлетнего мальчика и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель сбил четырехлетнего мальчика и попал на видео с камеры наружного наблюдения. Кадры во вторник, 25 апреля, публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок убежал от матери во время прогулки на детской площадке и попал под колеса автомобиля. Он с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами костей предплечья и рваными ранами на лице в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу.

На записи видно, как мальчик выбегает из-за машины на проезжую часть. Судя по видео, из-за припаркованного автомобиля водитель не успел заметить ребенка. Сразу после ДТП черная Audi резко затормозила, владелец транспортного средства выскочил на улицу. Пострадавшего отбросило на несколько метров. После этого к мальчику подбежала его мать и другие дети.

В отношении водителя Audi готовятся завести дело об административном правонарушении. Известно, что он с начала 2022 года 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В марте в поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил малолетнего ребенка с велосипедом.

Евгения Куликова
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