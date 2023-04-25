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23:44, 25 апреля 2023Мир

В США раскрыли сценарий Байдена на Украине

Американский правозащитник Барака: США готовят афганский сценарий на Украине

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Американский правозащитник Аджаму Барака убежден, что президент США Джо Байден собирается повторить «афганский сценарий» на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Правозащитник прокомментировал статью издания Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, похожее сообщение в 2021 году получил ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани. Это произошло незадолго до падения Кабула.

Барака называет действия Байдена безнравственными. Он отметил, что сначала администрация американского лидера призывала Киев отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь «готовится к афганскому сценарию на Украине».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины. «Будущее Украины — в семье альянса», — подчеркнул он.

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Екатерина Подвигина
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