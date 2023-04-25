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01:44, 25 апреля 2023Силовые структуры

Экс-полицейский получил семь лет за фейки об армии РФ в телефонных разговорах

Суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-полицейского за распространение фейков о ВС РФ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перовский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии экс-полицейского Сергея Веделя за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный вырос в русскоязычной семье в украинской Буче. Мужчина отслужил в полиции более 20 лет на должностях водителя, техника и других. Он получил срок за то, что критически высказывался о действиях Вооруженных сил России (ВС РФ) в телефонных разговорах после начала спецоперации, говорится в материалах следствия.

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По этой причине против Веделя возбудили уголовное дело, доказательством стала стенограмма этих бесед. При этом его адвокат Даниил Берман считает недопустимым то, что прокуратура представила частные разговоры как публичное выступление.

Суд признал экс-полицейского виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти»). После отбывания срока ему запрещено работать в органах внутренних дел в течение четырех лет, осужденного также лишили специального звания «капитан внутренней службы».

Ранее житель Краснодара сообщил, что его оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. Мужчина пояснил, что на него составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, поскольку все было сделано «демонстративно». В управлении МВД по Краснодарскому краю опровергают этот инцидент. В ведомстве заявили, что провели проверку, по результатам которой сведения не подтвердились.

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Марина Совина
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