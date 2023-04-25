В Австрии назвали шпионами сотрудничающих с Россией граждан

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала шпионами граждан ЕС, сотрудничающих с Россией

Граждане ЕС, которые продолжают сотрудничество с Россией, попадают в категорию шпионов. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе лекции на марафоне общества «Знание», трансляция которого ведется на официальной странице во «ВКонтакте».

«Любой нерусский человек в сегодняшней Европе, который осмеливается продолжать сотрудничать с Россией, попадает в категорию шпионов, а может ещё хуже», — считает дипломат. Кнайсль добавила, что в 2022 году австрийская пресса утверждала, что ее в 1992 году завербовали российские спецслужбы, хотя она только в 2014 году впервые посетила РФ.

Ранее Кнайсль перечислила последствия антироссийских санкций. По ее мнению, многие страны, наблюдая за санкциями против России, предполагают, что это может произойти и с ними, из-за чего потеряно доверие во многих институтах.