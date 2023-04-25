Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 25 апреля 2023Силовые структуры

Страны Европы перестали выдавать России обвиняемых в преступлениях

Европа отказывается удовлетворять российские запросы на экстрадицию обвиняемых

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Страны Европы перестали выдавать России обвиняемых в преступлениях, ссылаясь на политические мотивы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генпрокурора России Петра Городова.

По словам Городова, количество неудовлетворенных запросов на экстрадицию обвиняемых достигло 120, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Чаще отказы, большинство из которых политизированные, приходят из Германии, Польши и Испании. Последняя все еще продолжает задерживать запрашиваемых лиц, но выдач их пока не происходит. Как отметил замгенпрокурора, речь идет в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее сообщалось, что материалы для выдачи Сапеги в Россию передали в Пресненский суд Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Гособвинение попросило восемь лет колонии для бывшей невестки Назарбаева
В России возобновили мониторинг цен на авиабилеты по стране
В Совбезе сообщили о готовящейся против России биологической войне
Обвиняемого в убийстве «Небесной сотни» экс-командира «Беркута» взяли под стражу
В России сообщили об отсутствии планов покидать страну у итальянских компаний
Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации
В Совфеде отреагировали на выдвижение Байдена на второй срок
Россиянам назвали вредную для кожи еду
Слон затоптал идущего на танцы мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.