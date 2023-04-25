Европа отказывается удовлетворять российские запросы на экстрадицию обвиняемых

Страны Европы перестали выдавать России обвиняемых в преступлениях, ссылаясь на политические мотивы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генпрокурора России Петра Городова.

По словам Городова, количество неудовлетворенных запросов на экстрадицию обвиняемых достигло 120, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Чаще отказы, большинство из которых политизированные, приходят из Германии, Польши и Испании. Последняя все еще продолжает задерживать запрашиваемых лиц, но выдач их пока не происходит. Как отметил замгенпрокурора, речь идет в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее сообщалось, что материалы для выдачи Сапеги в Россию передали в Пресненский суд Москвы.