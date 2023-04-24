Материалы для выдачи Сапеги в Россию передали в Пресненский суд Москвы

Глава Минюста Чуйченко: материалы для выдачи Сапеги в РФ переданы в Пресненский суд Москвы

Материалы для выдачи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в РФ на прошлой неделе были переданы Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

Далее решение суда по этому вопросу будет направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи россиянки, добавил министр.

Ранее стало известно, что белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.