Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила обращение Сапеги о переводе в Россию

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги об экстрадиции в Россию

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ходатайство было удовлетворено в рамках конвенции государств-участников СНГ о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. В ведомстве подчеркнули, что оснований, которые препятствовали бы передаче россиянки, белорусской стороной не установлено.

«При этом причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме», — заявили в пресс-службе, отметив, что девушка будет передана Москве после получения гарантий исполнения приговора белорусского суда.

Ранее адвокат семьи россиянки Антон Гашинский сообщил, что власти Белоруссии дали предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности Белоруссии. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.