Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию

Адвокат Гашинский: Минск дал предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию

Власти Белоруссии дали предварительное согласие о переводе россиянки Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сообщил РИА Новостиадвокат ее семьи Антон Гашинский.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — рассказал адвокат, уточнив, что соответствующую информацию он получил от генеральной прокуратуры республики.

Ранее Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Сейчас организацией ее перевода занимаются российские и белорусские правоохранители.