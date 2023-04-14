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11:41, 14 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию

Адвокат Гашинский: Минск дал предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Власти Белоруссии дали предварительное согласие о переводе россиянки Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сообщил РИА Новостиадвокат ее семьи Антон Гашинский.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — рассказал адвокат, уточнив, что соответствующую информацию он получил от генеральной прокуратуры республики.

Ранее Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Сейчас организацией ее перевода занимаются российские и белорусские правоохранители.

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Алевтина Запольская
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