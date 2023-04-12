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11:19, 12 апреля 2023Бывший СССР

Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

Приговоренная в Белоруссии россиянка Сапега дала согласие на экстрадицию на родину

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к шести годам лишения свободы, дала согласие на экстрадицию на родину, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

Ранее российские дипломаты направили официальный запрос о посещении россиян, отбывающих наказание в Белоруссии, в числе которых была и Сапега, заключенная в исправительной колонии в Гомельской области.

«Как только соответствующее разрешение белорусскими властями было оформлено, наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу», — сообщили в посольстве.

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В ходе встречи Софья дала согласие на экстрадицию в Россию для отбывания наказания на родине. Сейчас организацией ее перевода занимаются российские и белорусские правоохранители.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Россиянка просила президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать ее.

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Алевтина Запольская
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