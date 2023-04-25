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13:05, 25 апреля 2023Бывший СССР

Под Херсоном сбили украинский Су-25

«РВ»: украинский Су-25 попытался атаковать российские части под Херсоном, его сбила ракета

Фото: РИА Новости

Пара украинских штурмовиков советского производства Су-25 попытались нанести удар по российским частям под Херсоном, один из самолетов сбила ракета. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», прилагая видео дымящихся обломков.

«Вражеские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, по пути первый получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко у берега», — говорится в сообщении. Также указывается, что второму самолету удалось уйти.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» заявило об ударах Вооруженными силами России авиабомбами по военным объектам Херсона. По информации украинских военных, Россия использовала барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самолеты Су-35.

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Алевтина Запольская
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