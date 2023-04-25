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21:19, 25 апреля 2023Россия

Российский депутат погиб в зоне спецоперации

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО
Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов. Фото: Telegram-канал Валентина Коновалова

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram.

«Геройски погиб при исполнении воинского долга», — написал Коновалов про Иванова. У депутата остались вдова и пятеро детей. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — добавил он.

Дмитрий Иванов был избран депутатом Верховного Совета Хакасии от КПРФ в 2018 году. В феврале депутат отправился добровольцем в зону СВО, а также служил в ЧВК «Вагнер», рассказал Иванов.

Ранее в апреле в зоне специальной военной операции (СВО) погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Он проходил службу в зоне спецоперации с октября 2022 года. У погибшего остались жена и двое детей — мальчик и девочка.

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Марина Совина
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