Российский депутат погиб в зоне спецоперации

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram.

«Геройски погиб при исполнении воинского долга», — написал Коновалов про Иванова. У депутата остались вдова и пятеро детей. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — добавил он.

Дмитрий Иванов был избран депутатом Верховного Совета Хакасии от КПРФ в 2018 году. В феврале депутат отправился добровольцем в зону СВО, а также служил в ЧВК «Вагнер», рассказал Иванов.

Ранее в апреле в зоне специальной военной операции (СВО) погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Он проходил службу в зоне спецоперации с октября 2022 года. У погибшего остались жена и двое детей — мальчик и девочка.