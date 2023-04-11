В зоне СВО погиб сын бывшего российского министра

В зоне проведения СВО погиб сын бывшего министра спорта Крыма

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики.

Он скончался 7 апреля при выполнении воинского долга, говорится в заявлении.

Денис Шестак был мастером спорта по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Украины. Он проходил службу в зоне спецоперации с октября 2022 года. У погибшего остались жена и двое детей — мальчик и девочка.

В феврале стало известно, что в зоне СВО погиб экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков. В 2012 году он был избран депутатом думы Владивостока IV созыва по одномандатному избирательному округу №6.